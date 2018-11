Weinheim. (pol/rl) Als eine 42-jährige VW-Fahrerin am Montag, um 7.45 Uhr, in den Saukopftunnel in Richtung Weinheim einfuhr, löste sich der linke Vorderreifen ihres Autos. Anschließend rollte der Reifen in den Gegenverkehr und traf den Hyundai eines 76-Jährigen an der Frontstoßstange.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW musste abgeschleppt werden, wozu der Tunnel in Richtung Weinheim kurz gesperrt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.