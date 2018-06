Weinheim. (pol/sbl) Eine 77-jährige Autofahrerin stieß am Samstag um 17 Uhr gegen einen Ampelmast an der Kreuzung Bergstraße/B 3/Hammelbächer Straße. Der Aufprall war so stark, dass der Mast umkippte und die Ampelanlage ausfiel. Laut Polizeibericht fuhr die Frau nach dem Unfall nach Hause. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie das beschädigte Auto mit ausgelöstem Airbag vor der Haustür der Frau stehen sahen. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Fahrerin in eine Klinik. Wie es zu dem Unfall kam, ermitteln derzeit die Beamten des Polizeireviers Weinheim.