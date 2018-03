Viernheim. (pol/gun) Zwei mutmaßliche Diebe sind der Polizei Viernheim am Montagmittag schnell ins Netz gegangen. Sie sollen kurz zuvor einer Radfahrerin die Einkaufstasche aus dem Fahrradkorb geschnappt haben.

Ein Zeuge gab an, er habe die 15 und 16 Jahre alten Jungen gegen 12.15 Uhr aus seinem Auto heraus beobachtet, wie sie der Frau in der Weinheimer Straße hinterherliefen und sich die Tasche samt Wertsachen griffen. Durch seine Täterbeschreibung erkannten Polizeibeamte die beiden wenig später am Viernheimer OEG-Bahnhof und nahmen sie vorläufig fest.

Die Einkaufstasche wurde ohne Geld in der Nähe des Tatorts gefunden. Die Polizei rät nach den zuletzt häufigen Diebstählen aus Fahrradkörben dringend dazu Wertsachen immer dicht am Körper zu tragen.