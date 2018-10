Ladenburg. (zg/ans) In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter einen Gitarrenkoffer aus einem in der Hirschberger Allee geparkten Auto entwendet. Der 49-jährige Fahrer des Wagens hatte seinen Mercedes gegen 0.30 Uhr am Fahrbahnrand gegenüber der Martinsschule abgestellt. Als er gegen 6.45 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Kofferraum aufgebrochen worden war.

Der Täter hatte einen Gitarrenkoffer samt roter E-Gitarre von Siggi Braun sowie einen CD-Wechsler mit sechs CDs gestohlen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 an das Polizeirevier Ladenburg zu wenden.