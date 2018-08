Ladenburg. (pol/rl) Rund 12.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Daimlerstraße und Benzstraße am frühen Montag. Gegen 6.35 Uhr wollte der 59-jährige Fahrer eines Kleinbusses von der Daimlerstraße nach links in die Benzstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden gleichaltrigen Renault-Fahrers, sodass die beiden Autos miteinander kollidierten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Aufprall wurde der Renault nach links abgewiesen und rollte über eine Verkehrsinsel. Der Renault wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.