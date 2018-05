Ladenburg. (mwg/stu/pol) Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Freitagnachmittag nach Ladenburg ausgerückt. In der Nähe der Schulstraße waren zwei Verdächtige mit Waffen gesehen worden.

Ein Zeuge verständigte demnach die Polizei in Ladenburg, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche einen weiteren Jugendlichen bedroht hatten. Zwei 16-Jährige drohten gegen 14.50 Uhr in der Schulstraße mit Schreckschusswaffen und einem Schlagring einem 17-Jährigen. Anschließend flüchteten sie in ein Anwesen in der Schulstraße. Das Anwesen wurde von Polizeikräften umstellt. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen konnten beim Verlassen des Hauses widerstandslos festgenommen werden.

Einer der Jugendlichen hatte einen Schlagring dabei, die beiden Schreckschusswaffen fanden die Beamten im Hof des Anwesens, in das die beiden 16-Jährigen geflüchtet waren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an.