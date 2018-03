Ladenburg. (pol/van) Kaum hatten Arbeiter am Montagmorgen ihre Arbeitsgeräte in einem Rohbau in der Hauptstraße abgestellt, waren sie auch schon weg. Ein Langfinger hatte die fünf Minuten ausgenutzt, in denen ein Koffer mit Akkubohrer und Zubehör, ein Akku und ein Ladegerät im Wert von etwa 1500 Euro unbeobachtet gewesen waren.

Wie viele Arbeitsgeräte der Unbekannte tatsächlich mitgehen ließ, ist noch unklar. Als Tatzeit kommt 8.45 Uhr bis 8.50 Uhr in Frage.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0.