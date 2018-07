Ladenburg. (pol/rl) Bereits am Montag bestahlen drei als Polizeibeamte verkleidete Betrüger eine 72-Jährige in der Cronbergergasse. Laut Polizeibericht klingelten zwei Männer und eine Frau gegen 22 Uhr bei der älteren Dame. Alle drei trugen nach Aussage der 72-Jährigen Polizeiuniformen und weiße Schirmmützen. Die "Polizisten" fragten die Frau nach ihrem Schmuck, woraufhin sie diesen an die falschen Beamten aushändigte. Diese hatten ihr versprochen den Schmuck am nächsten Tag wieder zurückzugegeben. Eine Lüge, wie sich herausstellte. Der Schmuck hatte einen Wert von 700 Euro.

Die 72-Jährige beschrieb die drei falsche Polizeisten wie folgt: eine etwa 40 Jahre alte Frau und zwei etwa 50 Jahre alte Männer von denen einer blonde, der andere dunkle Haare hatte. Alle sprachen akzentfreies Deutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 06203/9305-0 an das Polizeirevier Ladenburg zu wenden.