Ladenburg-Neuzeilsheim. (pol/rl) "Ausgeliehen" und demoliert wurde ein schwarzer VW Golf in der Nacht zum Sonntag. Der Halter hatte seinen Wagen am Samstagabend gegen 18 Uhr auf seinem Anwesen in Neuzeilsheim geparkt. Als ein Familienmitglied gegen 21 Uhr das Haus verlies, soll der Golf noch da gewesen sein. Bei der Rückkehr kurz nach 1 Uhr war der Golf jedoch verschwunden.

Um 2 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass der Golf jedoch wieder auf dem Anwesen geparkt war. Erst bei Tageslicht bemerkte der Besitzer, dass unter anderem die vordere Stoßstange des Autos erheblich beschädigt war. Offenbar jemand den Golf zwischen 21 und 2 Uhr "ausgeliehen", einen Unfall damit gebaut und wieder zurückgebracht. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Wo der Wagen in einen Unfall verwickelt sein könnte ermittelt nun die Polizei.

Der schwarze VW Golf 7 hat das Kennzeichen "HD-CM 8393". Wer den Golf im fraglichen Zeitraum gesehen, den Unfall mitbekommen hat oder Hinweise zum Fahrer geben kann, erreicht die Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621/174-4045.