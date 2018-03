Ilvesheim. (pol/red) Am frühen Dienstagmorgen war ein 16-jähriger Junge mit Mutters Auto auf Spritztour durch Ilvesheim unterwegs. Der 16-Jährige kam einer Polizeistreife gegen ein Uhr in der Seckenheimer Straße mit einem Smart entgegen und fuhr in Richtung Feudenheim. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und fuhren dem Smart hinterher. Dieser beschleunigte nun und wollte mit hoher Geschwindigkeit flüchten.

Er konnte schließlich in der Mozartstraße gestoppt werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Da er keinerlei Ausweise dabei hatte, wurde seine Wohnanschrift aufgesucht. Bei der Überprüfung seines Ausweises stellte sich heraus, dass er erst 16 Jahre alt ist und somit auch keine Fahrerlaubnis für das Auto besitzt.

Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der junge Mann anschließend zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Mutter gegeben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt.