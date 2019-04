Ilvesheim. (pol/rl) Am Montagabend kam es in der Goethestraße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften sowie der Polizei. Auslöser war der Alarm eines Rauchmelders in einem Seniorenheim. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem kleinen Abstellraum im ersten Obergeschoss schnell löschen.

Personen wurden nicht verletzt. Neben Kartonagen, einem Rollstuhl wurden einige kleinere Gegenstände beschädigt. Insgesamt waren neun Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Ilvesheim und Ladenburg im Einsatz, sowie drei Rettungswagen und die Polizei.