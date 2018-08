Ilvesheim. (pol/van) Gegen einen 77-Jährigen wird derzeit wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, wie die Polizei berichtet. Am Dienstag kurz vor 12 Uhr überwachte eine 32-jährige Gemeinde-Angestellte den Abbau der Kerwe Ilvesheim in der Schlossstraße. Der 77-jährige Fahrer eines Mercedes Benz fuhr auf die Straßenabsperrung in der Schlossstraße zu und wollte durch sie hindurchfahren.

Die Gemeinde-Mitarbeiterin stellte sich vor das Auto und erklärte dem 77-Jährigen, dass die Straße wegen des Abbaus der Kerwe gesperrt sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 77-Jährige damit offensichtlich nicht einverstanden und fuhr auf die Gemeinde-Mitarbeiterin zu, fuhr ihr gegen die Beine und verletzte sie leicht.

Der 77-Jährige setzte seine Fahrt fort, parkte sein Fahrzeug vor einer nahegelegenen Gastwirtschaft und besuchte das Lokal. Eine verständigte Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Ladenburg konnte den 77-Jährigen in der Gastwirtschaft antreffen.