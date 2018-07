Hirschberg-Großsachsen. (pol/rl) Ein Lastwagen und ein Auto stießen am Montag in Großsachsen zusammen. Laut Polizeibericht war der 50-jährige Lastwagen-Fahrer gegen 15 Uhr in der Brunnengasse in Richtung Quentelberg unterwegs. An der Kreuzung Brunnengasse und Winzerweg missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 40-jährigen BMW-Fahrerin und stieß mit ihr im Kreuzungsbereich zusammen.

Die BMW-Fahrerin und ihre einjährige Tochter, die ebenfalls im Auto saß, kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.