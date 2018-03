Hirschberg-Großsachen. (pol/mün) Am frühen Donnerstagmorgen wurden der Polizei in Großsachsen mehrere Randalierer in einer Straßenbahn der OEG (RNV-Linie 5) gemeldet. In der Straßenbahn war es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen, in dessen Verlauf ein 21-Jähriger die Scheibe einer Ausstiegstür eingeschlagen hatte, so die Polizei. Doch als die Polizisten vor Ort eintrafen, waren die Streithähne schon weg.

Wegen der Personenbeschreibungen konnten die drei Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren bei der sofort eingeleiteten Fahndung in der Galgenstraße angetroffen und festgenommen werden.

Der 21-Jährige hatte sich beim Einschlagen der Tür offenbar an der Hand verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Gegen die drei Männer wird nun wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung ermittelt. Der 21-Jährige muss zusätzlich mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.