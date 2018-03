Ladenburg. (pol/van) Ein Familienstreit, bei dem ein 30-Jähriger leicht verletzt wurde, eskalierte am Samstagmorgen, wie die Polizei berichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen war es bereits zuvor in einer nahegelegenen Gaststätte zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und einem 33-jährigen Verwandten gekommen. In einer Wohnung in der Hauptstraße griff dann der 33-Jährige zu einem Messer und fügte dem 30-Jährigen eine kleine Stichwunde zu.

Das stark alkoholisierte Opfer verließ nach Angaben der Beamten anschließend die Wohnung und zeigte den Vorfall etwa eine Stunde später beim Polizeirevier an. Der Tatverdächtige konnte in der Wohnung angetroffen werden, beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizei aus Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Kriminalkommissariat Mannheim.