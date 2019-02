Marktleiter Gerhard Gruber deutet auf die Tür, die die Einbrecher am Wochenende beschädigt haben. Der Nahversorger ist seit zehn Jahren in einem der Hochhausgebäude in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Letztes Jahr wurde der Laden renoviert. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Für Marktleiter Gerhard Gruber und seine Mitarbeiter hat die Arbeitswoche denkbar unerfreulich begonnen. Unbekannte waren zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh in das Nahversorgungsgeschäft "Markthaus" in der Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen. Der Einbruch - laut Gruber war es der erste in der zehnjährigen Geschichte des Geschäfts - wurde am Montagmorgen um 6 Uhr bemerkt. "Der Diebstahlsschaden beträgt mindestens 200 Euro", so Gruber. Wie teuer die bereits am Montag erfolgte Reparatur der Tür wird, könne er noch nicht sagen.

Diese hatten die Einbrecher mit Gewalt geöffnet. Drinnen durchsuchten sie die Schränke und Schubladen im Büroraum nach Bargeld, den Tresor ließen sie dagegen in Ruhe. Definitiv gestohlen wurde eine Box mit fast zwei Dutzend Zigarettenpackungen im Wert von rund 200 Euro. "Eine komplette Überprüfung des Sortiments konnten wir aber noch nicht vornehmen. Möglicherweise sind auch Spirituosen und Knabberzeug geklaut worden", sagte Marktleiter Gruber am Dienstag im RNZ-Gespräch. Außerdem hätten die Unbekannten mit Bananen um sich geworfen. Angesichts dieses Verhaltens glaubt der Marktleiter nicht, dass es sich um Profis handelte. Möglicherweise seien es Leute gewesen, die auf der Suche nach Alkohol, Zigaretten und Bargeld waren - und die eher spontan einbrachen. Natürlich wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten ermitteln.

> Erwischt hat es am Wochenende auch eine Bäckerei in der Hauptstraße: Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag versucht, die Eingangstür aufzubekommen. Diese hielt den Aufbrechversuchen jedoch stand. Der Sachschaden dürfte jedoch mit mehreren Hundert Euro zu Buche schlagen.

Info: Zeugen, die zu beiden Taten Hinweise geben können, sollten sich unter Tel. 06201/ 1 00 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.