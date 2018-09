Hemsbach. (pol/mare) Am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr sind drei maskierte Täter in eine Tankstelle in der Hüttenfelder Straße eingebrochen und erbeuteten Zigaretten. Mit einem Vorschlaghammer wurde eine der Glasschiebetüren eingeschlagen. Zwei der Täter betraten den Verkaufsraum und räumten hinter dem Kassenbereich Zigarettenschachteln in einen mitgeführten Sack.

Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Alla-Hopp-Anlage.

Alle drei Täter trugen schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe und schwarze Sturmhauben mit Sehschlitzen. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht derzeit noch nicht fest, der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Bereits am Freitag, 20. Oktober 2017 war gegen 2 Uhr auf die gleiche Art und Weise in die Tankstelle eingebrochen worden. Dabei hatten die Täter Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet und waren mit einem schwarzen Audi geflüchtet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0 62 01 / 1 00 30 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.