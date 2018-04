Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Große Aufregung herrschte heute Nachmittag in Edingen-Neckarhausen, als ein eineinhalb Jahre alter Junge in einem Auto eingeschlossen war, dessen Türen sich nicht mehr öffnen ließen. Gegen 16 Uhr gingen Notrufe bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Die gelben Engel vom ADAC waren ebenfalls schnell zur Stelle und konnten die Autotür öffnen. Der kleine Junge wurde laut Polizei vorsorglich vor Ort von Sanitätern behandelt, konnte danach aber in der Obhut seiner Eltern bleiben. Warum sich die Türen des Fahrzeugs nicht mehr öffnen ließen, nachdem die Eltern ihr Kind in das Auto gesetzt hatten, ist laut Polizei unklar.