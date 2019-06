Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) In einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter in der Rosenstraße wurde am Montag eine 62-jährige Frau bestohlen. Die Geschädigte wurde gegen 11 Uhr von einer Frau angerempelt, die dabei unbemerkt in die Handtasche der Frau griff und deren Geldbörse stahl. In dem Beutel befanden sich Bargeld, diverse EC- und Kreditkarten sowie persönliche Dokumente. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später und meldete dies der Polizei.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schlank, brünettes und zum Zopf gebundenes Haar. Sie trug eine helle Jeans und ein helles Oberteil.

Zeugen und Hinweise an das Polizeirevier Ladenburg. Telefon: 06203/9305-0.