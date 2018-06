Edingen. (pol/rl) Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhauses in der Wichernstraße kam es am Freitagabend. Gegen 18.25 Uhr befand sich eine 17-Jährige mit ihrer Schwester in der Küche der Wohnung, als die beiden plötzlich einen Knall hörten. Als sie nachschauten, bemerkten sie einen Einbrecher in der Wohnung, der vorher mit einem Stein das Küchenfenster eingeworfen hatte und so in die Wohnung gelangt war. Als der Einbrecher die beiden Jugendlichen bemerkte, flüchtete er zu Fuß.

Der Einbrecher soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Info: Zeugen und Hinweisgeber können sich telefonisch unter der 06203/93050 an das Polizeirevier Ladenburg wenden.