Edingen-Neckarhausen. (pol/gun) Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines brennenden Holzstapels verständigt. Kurz vor 18 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache hinter einem Anwesen in der Goethestraße in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen rückte an und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, auch die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/93050, zu melden.