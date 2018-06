Weinheim/Gorxheimertal-Gorxheim. (pol/rl) Wegen eines illegalen Autorennens zwischen Weinheim und Buchklingen alarmiert wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizei meldeten Gorxheimer Anwohner gegen 1.45 Uhr, dass zwei BMW auf der Kreisstraße K 4127 ein Autorennen durchführen würden. Angeblich sorgte eine weitere Person als "Posten" für eine freie Fahrstrecke.

Auf der Fahrt zur vermeintlichen Rennstrecke kamen den Beamten der Polizei Weinheim die mutmaßlichen Veranstalter des illegalen Rennens entgegen. Bei der Kontrolle wollten sich die drei Fahrer im Alter von 22 bis 27 Jahren nicht zum Vorwurf äußern.

An zwei der kontrollierten Fahrzeuge seien nicht zugelassene Umbauten festgestellt worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, hieß es. An einem BMW seien zudem die Hinterreifen so stark abgefahren gewesen, dass dem Fahrer aus Sicherheitsgründen die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Weitere Zeugen des mutmaßlichen Autorennens werden gebeten, sich unter der 0621/174-4045 zu melden.