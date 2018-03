Viernheim. (pol/gun) Für einen 48-Jährigen endete die Autofahrt am Mittwochabend in einer Polizeikontrolle in der Saarlandstraße. Das berichtet die Polizei.

Die Beamten hielten den Mann gegen 23 Uhr an und bemerkten nach eigenen Angaben schnell, dass er stark betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,64 Promille an.

Der Autofahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.