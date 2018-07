Weinheim. Zwei leicht verletze Personen und Sachschaden von rund 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 5. März, gegen 12.30 Uhr in der Bergstraße. Ein 54-jähriger Taxifahrer fuhr auf eine verkehrsbedingt wartende 58-jährige Opel-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde die 58-Jährige auf eine 29-jährige Fiat-Fahrerin aufgeschoben. Die beiden Frauen erlitten Prellungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. (pol)