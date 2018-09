Weinheim. Es ist eine dreiste Betrugsmasche, die skrupellose Kriminelle anwenden, um an die Ersparnisse zumeist älterer Herrschaften zu kommen: Mit so genannten "Schockanrufen" versuchen sie, ihre Opfer zur Übergabe großer Geldsummen zu bewegen. Derzeit beobachtet die Polizei eine besonders perfide Variante dieser Masche, die von bislang unbekannten Tätern bis jetzt ausschließlich gegen Menschen mit russischer Abstammung angewendet wird. Der jüngste Fall ereignete sich in Weinheim: Am Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, rief laut Polizei ein unbekannter Mann bei einer 56 Jahre alten Frau in der Karlsruher Straße an. Er gab sich - mit stark verstellter Stimme - als ihr Ehemann aus.

Der vermeintliche Ehepartner erzählte der Frau in russischer Sprache, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursachte habe. Dabei seien ein kleines Mädchen und er selbst schwer verletzt worden. Ein angeblicher Rechtsanwalt, der das Telefonat plötzlich an sich riss, forderte von der schockierten Frau mehrere Tausend Euro, um die Krankenhauskosten zu begleichen - und ein Strafverfahren zu verhindern.

Die Frau hob den geforderten Barbetrag bei ihrer Bank ab - und übergab ihn kurze Zeit später an einen Unbekannten, den der vermeintliche Anwalt als "Abholer" angekündigt hatte.Dieser nahm das Geld an der Wohnungstür der Frau entgegen.

Als der Ehemann noch in den Nachmittagsstunden unversehrt nach Hause zurückkam, verständigte die Frau die Polizei. Die Weinheimer Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Der unbekannte Kurier wird wie folgt beschrieben: Er ist Anfang 20, ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, heller Hauttyp. Er trug eine blaue Jeans und eine dunkle Winterjacke sowie eine dunkelblaue Strickmütze.

Nach den Erfahrungen der Fahnder ist es nicht ausgeschlossen, dass der oder die unbekannten Anrufer in den nächsten Tagen und Wochen weiter versuchen werden, Landsleute in Weinheim sowie im überregionalen Raum auf ähnliche Weise anzugehen.

Zeugen, aber auch weitere Opfer, die sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden dringend gebeten, die Kriminalpolizei Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10 030, eine ihrem Wohnort nahegelegenen Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110 anzurufen. (pol/web)