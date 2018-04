Weinheim. (pol/rl) Die Polizei geht bei dem Waldbrand in der Nähe der Porphyrwerke/Wachenbergstraße am Montagabend inzwischen von Brandstiftung aus. Bei den Löscharbeiten, die bis nach 22 Uhr andauerten und sich wegen der Geländelage und der Anfahrt der Großfahrzeuge schwierig waren, waren die Feuerwehren aus Birkenau und Weinheim mit mehr als 40 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 06201/10030 zu melden. Die Höhe des Schadens ist momentan noch nicht bekannt. Ein Feuerwehrmann musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen werden.