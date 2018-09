Bergstraße/Groß-Gerau/Weinheim. (pol/eka) Einen großen Erfolg haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizeidirektion Bergstraße im Laufe des Mittwochs verzeichnen können. Drei Männer im Alter von 28, 22 und 20 Jahren sollen Spielhallen an der Bergstraße, im Bereich Groß-Gerau und in Weinheim überfallen haben. Die Polizei ist sich sicher, dass mit den Festnahmen die Raubüberfallserie beendet ist.

Auf die Spur kamen die Ermittler den mutmaßlichen Tätern nach einem Überfall in Heppenheim am Mittwochmorgen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden die polizeibekannten Tatverdächtigen kontrolliert. Noch am selben Tag durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Bürstadt, Viernheim und Ludwigshafen. Dort stießen die Ermittler auf Beweismaterial. Der Tatverdacht gegen einen 35 Jahre alten Bürstädter konnte dabei nicht erhärtet werden. In seiner Wohnung fanden die Ermittler jedoch Drogen. Gegen ihn ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Trio bei den Taten arbeitsteilig vorgegangen ist. Im Laufe des Donnerstags werden die drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt.