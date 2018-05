Weinheim. (pol/nb) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 21 und 24 Jahren erlassen. Die beiden Beschuldigten stehen im dringenden Verdacht, sich am Freitag, 30. Mai, gegen 10.45 Uhr über die angelehnte Eingangstür Zugang in ein Wohnhaus in der Apfelstraße in Weinheim verschafft und Schmuck im Wert von circa 500 EUR erbeutet zu haben. Während sich der 21-Jährige an der Eingangstür aufhielt, wurde der 24-Jährige im 1. Obergeschoß durch den Hauseigentümer im Badezimmer überrascht und festgehalten. Er konnte sich aber losreißen und flüchtete durch einen Sprung vom Balkon. Zwischenzeitlich wurde der 21-Jährige von der Hauseigentümerin an der Haustür angesprochen, daraufhin flüchtete dieser ebenfalls. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte der 24-Jährige nach kurzer Zeit durch Polizeikräfte des Polizeireviers Weinheim festgenommen werden. Der 21-Jährige wurde aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibung am Nachmittag am Hauptbahnhof Mannheim durch die Fahnder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach ihrer Festnahme dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die EG Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.