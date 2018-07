Weinheim. (pol/sbl) Bei einem Brand in einem Weinheimer Mehrfamilienhaus in der Karlstraße entstand Sachschaden von bis zu 20.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einem Benzolofen im Erdgeschoss aus, konnte aber vor Eintreffen der Feuerwehr vom Wohnungsinhaber gelöscht werden. Verletzt wurde offenbar niemand.