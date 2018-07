Weinheim-Oberflockenbach. (RNZ) Sommer, Sonne, Waldbrandgefahr: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mussten Feuerwehrleute aus Oberflockenbach, Ritschweier und Rippenweier ausrücken. Nachdem es bereits am 15. Juli zwischen Ritschweier und Oberflockenbach gebrannt hatte, mussten die Wehren am Montagnachmittag um 16 Uhr eingreifen. Es handelte sich - wie bereits im Juli - um einen vergleichsweise kleinen Flächenbrand, jetzt im Gewann Hummelberg.

Dennoch fiel den Flammen eine Fläche von rund 300 Quadratmetern Unterholz zum Opfer, auch drei Bäume fingen Feuer. Die Wehrkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte mussten jedoch langwierige Nachlöscharbeiten vornehmen; gegen 17.30 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht, und das Aufräumen begann.