Weinheim. (pol/rl) Im Zusammenhang mit den Farbschmierereien an der Friedrich-Grundschule wurde am Mittwochnachmittag eine weitere Sachbeschädigung angezeigt. Dabei wurden an eine Hauswand auf der Gebäuderückseite einer Firma in der Bergstraße ebenfalls mit schwarzer Farbe verschiedene Schriftzüge aufgesprüht. Darunter auch eine rechte Parole. Die Firma liegt in der Nähe der Schule.

Die Kriminalpolizei nimmt an, dass beide Taten zusammenhängen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-5555 entgegen.