Weinheim. (pol/mün) Ein unbekannter Mann gab sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr bei einer Frau in der Weinheimer Kepplerstraße als Polizeibeamter aus. Die ältere Dame hatte, weil sie Besuch erwartete, auf das Klingeln die Haustüre geöffnet, wie die Polizei mitteilt. Vor der Wohnungstür stand dann aber ein Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab und als Grund für sein Kommen einen Einbruch in dem Haus vorgab. Einen Dienstausweis zeigte der angebliche Kripo-Mann nicht vor. Er drängte sich in die Wohnung und verlangte von der Seniorin, zwei kleine Tresore, die sich im Schrank eines Büros befanden, zu öffnen. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Entwendet wurde aus der Wohnung nichts.



Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß und Brillenträger sein, ein rundes Gesicht haben und mit blauen Stoffhosen, blauem Anorak und blauem Hut bekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 entgegen.