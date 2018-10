Weinheim. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 48-jähriger schwerbehinderter Fahrgast am Dienstagnachmittag der OEG. Der Mann stand beim Halt an der Haltestelle "Freiburger Straße" gegen 14 Uhr auf, um an der nächsten Haltestelle der Linie 5 rechtzeitig aussteigen zu können. Seinen Angaben zufolge fuhr die Bahn sehr ruppig an, wodurch er ins Straucheln geriet. Hierbei verletzte er sich am Knie. Bei der Untersuchung in der Orthopädie Heidelberg stellte sich laut Polizei heraus, dass der 48-Jährige sich eine komplizierte Knieverletzung zugezogen hatte. Die Polizei Weinheim sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der 06201/ 10030 in Verbindung zu setzen.