Weinheim-Lützelsachsen. (pol/fw/rl) In einer Garage in der Weinheimer Straße brach Sonntagnacht, 5. Januar, ein Feuer aus. Laut Polizei gerieten darin gegen 23.47 Uhr mehrere Gegenstände in Brand. Der dicke schwarze Brandrauch breitete sich laut Feuerwehr rasant in der Straße aus. Die meterhohen aus der Garage schlagenden Flammen griffen auf das Dach einer weiteren angebauten Garage über und drohten komplett auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen.

Die Feuerwehren Weinheim und Hohensachsen-Lützelsachsen waren mit 29 Personen vor Ort und löschten den Brand. Ein an die Garage angebautes Wohnhaus wurde beschädigt. Der in der Garage abgestellte Opel Astra brannte aus. Während der Löscharbeiten musste die Weinheimer Straße zwischen Sommergasse und Wintergasse bis 2.30 Uhr voll gesperrt werden. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet. Personen wurden nicht verletzt. Laut Polizei entstand rund 40.000 Euro Sachschaden.