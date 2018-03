Weinheim. (pol/eka) Bei einer Kollision mit einem Bauzaun in Weinheim verletzte sich am Donnerstagabend eine 51-jährige Fahrradfahrerin. Die Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Schollstraße in Richtung Breslauer Straße unterwegs. Dabei nahm sie offenbar die Baustellenbeschilderung nicht wahr, übersah einen quer über die Fahrbahn ausgestellten Bauzaun und stieß gegen diesen. Hierbei stürzte sie und zog sich Verletzungen an der Wirbelsäule zu.

Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Inwiefern der Bauzaun ausreichend abgesichert war, ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen.