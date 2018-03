Weinheim. (pol/rl) Durch eine im Auto herumgewirbelte Parkkarte abgelenkt war eine 18-jährige VW-Fahrerin am Donnerstag, was kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Mannheimer Straße und Händelstraße führte. Der VW prallte gegen die Ampelanlage und das Verkehrsschild, wodurch die Airbags im VW aufgingen. Danach verlor die 18-Jährige für einen Augenblick das Bewusstsein.

Eine Passantin beobachtete das Geschehen und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Ihr Auto wurde im Frontbereich massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro.