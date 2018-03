Weinheim. (pol/mün) Mit einem mysteriösen Autodiebstahl hatte am Montag die Weinheimer Polizei zu tun. Gegen 8 Uhr war in Lützelsachsen an einer Tankstelle ein grüner Mercedes-Pritschenwagen gestohlen worden. Der unbekannte Täter ließ dafür dort seinen Opel Astra mit Duisburger Kennzeichen zurück.

Kurze Zeit später wurde von der Weinheimer Westtangente gemeldet, dass dort ein grüner Pritschenwagen hupend mehrere Fahrzeuge überholt und entgegenkommende Autos zu Vollbremsungen genötigt habe. Nur so seien Frontalzusammenstöße verhindert worden, berichtet die Polizei.

Was der Dieb dann mit dem gestohlenen Mercedes machte, ist noch unklar. Aber sicher ist: Kurz nach neun Uhr kam der Mann zurück zur Tankstelle in Lützelsachsen und wollte mit seinem Astra wegfahren. Dabei wurde er festgenommen und sitzt seitdem in Polizeigewahrsam.

Später wurde der gestohlene Pritschenwagen in der Wasserbettstraße in Heddesheim mit laufendem Motor aufgefunden und sichergestellt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen und betroffene Autofahrer von der Westtangente und aus Heddesheim sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 melden.