Weinheim. (pol/rl) Eine Lagerhalle in der Händelstraße stand am Mittwochnachmittag in Flammen. Kurz nach 16 Uhr brach der Brand in der Händelstraße aus bisher unbekannten Gründen aus. Die Feuerwehren aus Weinheim und Sulzbach, die mit rund 20 Mann im Einsatz waren, konnten das Feuer in weniger als einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lässt sich laut Polizei derzeit noch nicht exakt beziffern. Nach ersten Ermittlungen der Weinheimer Polizei waren in der Halle Farben und Lacke gelagert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.