Weinheim/Hirschberg. (pol/rl) Nach dem Hinweis, dass ein Citroen-Fahrer Freitagnacht gegen 23 Uhr in Weinheim in Schlangenlinien unterwegs sei, fahndete die Polizei nach dem Auto. Laut Polizeibericht fand sich der Wagen am Rande eine Straße in Hirschberg-Großsachsen geparkt. Darin schlief der 40-jährige Fahrer.

Die Streifenbeamten weckten den Mann und führten einen Alkoholtest durch, der mehr als 1,3 Promille ergab. Daraufhin wollten die Beamten den noch schläfrigen 40-Jährigen mit auf die Dienststelle nehmen. Plötzlich war dieser aber wieder hellwach. Er packte den Kontrollbeamten und fuhr los. Dadurch wurde der Beamte einige Meter mitgeschleift und leicht verletzt.

Es folgte eine Verfolgungsfahrt, die sich bis zur Odenwaldstraße hinzog. Hier kam der flüchtende Citroen von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Als die Beamten den 40-jährigen Fahrer festnehmen wollten, wehrte dieser sich erneut. Dabei wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt. Schließlich überwältigten die Polizisten den Mann und nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach durfte der 40-Jährige seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten.