Weinheim. Durch einen freilaufenden Hund wurde am Montagmittag in der Huegelstraße, auf dem Fußweg in Richtung Weinberge, ein Reh gehetzt und gerissen. Ein Zeuge verständigte um 11.40 Uhr die Polizei, beim Eintreffen der Streife attackierte der Hund weiterhin das verletzte Tier. Zeitgleich traf die Hundehalterin ein. Es stellte sich heraus, dass ihr Mann ohne Leine mit dem jungen Hund, einem "Goldendoodle", spazieren war, als dieser Witterung aufnahm und bellend im Unterholz verschwand.

Das schwer verletzte Tier musste mit einem Schuss aus der Dienstpistole getötet werden, der zuständige Jagdpächter wurde von der Polizei informiert. (pol)