Weinheim. (fw/rl) Ein Sechsjähriger hatte seinen Fuß beim Spielen am späten Sonntagnachmittag, 25. Mai, in einem Fahrradständer an einer Sporthalle eingeklemmt. Kurz nach 17 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim in die Mannheimer Straße gerufen. Die Einsatzkräfte der Abteilung Stadt rückte mit zwei Fahrzeugen und technischem Gerät an, um den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit einem Spreitzer wurde das Metallgestell aufgedrückt, so dass der Fuß des Sechsjährigen aus der Klemme geholt werden konnte. Der Junge wurde dem Rettungsdienst übergeben, der den Fuß dann behandelte.