Weinheim. Drei verletzte Person und über 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag gegen 22.20 Uhr an der Kreuzung Multring/Waidallee ereignete. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer bog von der Waidallee nach links in den Mutring ab. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Daimler-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Renault und blieb auf der Beifahrerseite zwischen zwei Ampel-masten liegen. In dem Renault saßen insgesamt drei Personen, die durch den Unfall leicht verletzt wurden und vorsorglich in unterschiedliche Kliniken gebracht wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage ausgeschaltet. (pol)