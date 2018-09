Weinheim. (zg/ans) Mit dem Schrecken davongekommen ist gestern Mittag eine 92-jährige Frau im Quentelberg in Hohensachsen. Kurz vor 13 Uhr ging bei der Leitstelle Rhein-Neckar der Notruf ein, dass in einem Wohnhaus die Decke des Wohnzimmers heruntergefallen wäre. "Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in dem betroffenen Raum und blieb unverletzt", schreibt die Weinheimer Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Die Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen rückten zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Putz sowie die Tapete auf einer Fläche von circa vier auf vier Metern aus unbekannter Ursache von der Decke gefallen waren und die Einrichtungsgegenstände damit bedeckten. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und schaute nach, ob weitere Räume beschädigt waren. Vorsorglich wurde ein Statiker an die Einsatzstelle gerufen, der den Schaden begutachtete. Nachdem dieser keine weitere Gefahr gesehen hatte, konnte die Einsatzstelle an die Bewohnerin übergeben werden, die nun eine Fachfirma beauftragen muss, um den Schaden zu beheben.

Nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr an diesem Tag: Bereits am Morgen war sie im Einsatz. Kurz nach 9 Uhr rückte die Abteilung Stadt mit Polizei und Rettungsdienst in die Freudenbergstraße aus. Eine 80-Jährige war gestürzt und dadurch in eine hilflose Lage geraten. Da die Tür verschlossen war, musste die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug einen Zugang zur Wohnung für den Rettungsdienst schaffen. Nach der Erstversorgung wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Abteilung Stadt erneut alarmiert. Diesmal in die Viernheimer Straße. Hier hatte in einem Pflegeheim die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp ging unter Atemschutz hinein. Es stellte sich heraus, so die Feuerwehr, dass sich ein Unbekannter einen üblen Scherz erlaubt und mutwillig einen Handdruckmelder eingeschlagen hatte. Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen wegen des Notrufmissbrauchs aufgenommen.