Weinheim. (pol/rl) Gegen 23.30 Uhr überfiel ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Räuber am späten Dienstagabend eine Spielothek in der Freiburger Straße. Der mit einer weißen Maske im Gesicht vermummte Mann bedrohte die beiden Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte sie auf, die Einnahmen in eine von ihm mitgebrachte Gürteltasche zu verstauen. Anschließend verließ er die Spielothek wieder und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos.

Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein, hat eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und trug eventuell blaue Schuhe mit weißer Umrandung an der Sohle. Hinweise erbittet die Polizei unter der 0621/174-5555.