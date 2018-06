Weinheim. Am frühen Donnerstagmorgen wurde von Verkehrsteilnehmern ein torkelnder Fußgänger auf der Autobahn 659, Richtung Viernheim, gesichtet. Die alarmierte Polizei stellte bei der Kontrolle des Mannes fest, dass er mit knapp 3 Promille erheblich alkoholisiert war und sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Er wollte offensichtlich zu seiner Wohnung in Viernheim laufen, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in der Zelle des Polizeireviers ausschlafen.(pol)