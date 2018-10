Weinheim. (pol/rl) Aufgrund eines Bedienfehlers eines 32-jährigen Baggerfahrers ist am Montagmittag ein Bagger auf einer Baustelle in der Talstraße in Höhe Taläcker zwischen Hohensachsen und Ritschweier umgestürzt. Der Bagger war von einem ebenerdigen Schotterweg umgefallen und lag am Hang. Die Fahrerkabine war stark beschädigt und eine neue Leitplanke sowie ein Verkehrszeichen waren zusammengedrückt.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der Fahrer unverletzt geblieben. Zur Bergung und Wiederaufrichtung des Baggers wurde eine Firma mit zwei Schwerlastkränen beauftragt. Die Bergung soll am Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr erfolgen.