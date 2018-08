Weinheim. (pol/rl) Aus einem in Weinheim geparkten Lastwagen hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26./27. Juni, ein Mann 300 Liter Diesel entwendet. Der Laster war auf dem Parkplatz des Friedhofs in Sulzbach abgestellt. Laut Polizei muss der Täter zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 4.30 Uhr zugeschlagen haben. Dabei füllte er aus dem Tank des Lastwagens rund 300 Liter Kraftstoff ab und füllte diese in Kanister. Offenbar wurde er dabei aber gestört, so dass er seine Tat nicht zu Ende führen konnte. Neben dem Lastwagen fand die Polizei einen halbvoller Kanister mit Diesel und einen Schlauch. Mit dem bereits umgefüllten Diesel hatte sich der Dieb aus dem Staub gemacht.