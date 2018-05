Weinheim. Totalschaden entstand an dem Ford Mondeo einer 83-Jährigen, die am Mittwoch, 10. Juli, kurz vor 17 Uhr einen Unfall verursachte. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau auf der Viernheimer Straße und kam aus bislang nicht geklärter Ursache am Kreisel an der Heppenheimer Straße von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel, schleifte das Verkehrszeichen mit, fuhr in der Folge über den Gehweg und landete anschließend im angrenzenden Maisfeld. Die Fahrerin sowie ihr Ehemann wurden von Sanitätern betreut, untersucht und anschließend nach Hause gebracht. Das ausgelaufene Öl musste durch eine Spezialfirma beseitigt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. (pol)