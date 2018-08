Weinheim. (pol/web) Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Er war um 18 Uhr auf der Bergstraße in Richtung Nördliche Hauptstraße unterwegs. An der Bahnschranke fuhr der 58-Jährige mit seiner Harley auf die Gegenfahrbahn – um an den wartenden Wagen vorbei zu kommen. Er musste jedoch voll abbremsen, als ihm ein 21 Jahre alter Fiat-Fahrer entgegen kam.



Dabei fiel der Motorradfahrer auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Notarzt behandelte ihn noch am Unfallort. Danach kam der 58-Jährige per Rettungswagen in eine Klinik.



Mehr Glück hatte der Fiat-Fahrer: Die Harley-Davidson schlitterte nach dem Sturz ihres Fahrers über die Straße und beschädigte die Fahrerseite des Fiat. Womöglich wäre es schlimmer gekommen, hätte der 21-Jährige nicht noch ausweichenden können. Der Schaden liegt bei rund 2500 Euro.