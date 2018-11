Viernheim/Weinheim. (pol) Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der A 659 zwischen Viernheim und Weinheim. Ein 55-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Porsche Carrera GTS in Richtung Weinheim unterwegs.

Zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Autobahnkreuz Weinheim verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sportwagen und krachte in die Mittelleitplanke. Dabei riss das linke Vorderrad samt Aufhängung ab. Das Auto schrammte noch rund 150 Meter an der Leitplanke entlang und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt.